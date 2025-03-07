На Байкале спасли косулю, которая не могла встать со льда

Животное поскользнулось и не смогло самостоятельно подняться.

Лесники спасли косулю, которая упала на льду Байкала и не могла подняться самостоятельно. Об этом рассказали в пресс-службе природной территории «Заповедное Прибайкалье».

О косуле, растянувшейся на льду, лесникам рассказали очевидцы. Инспекторы сразу же выехали на место и оказали животному помощь.

«Донесли до берега и убедились, что животное в порядке. Косуля не пострадала — не замерзла, не утратила подвижность, — сразу же поднялась на ноги и умчалась в лес», — рассказали в пресс-службе.

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За последнюю неделю инспекторы дважды выезжали по сообщениям посетителей парка о косулях в беде. Первое животное, упавшее на льду, нашли в районе поселка Большое Голоустное — но оно сумело самостоятельно подняться и добраться до берега.