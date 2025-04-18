На Бали без вести пропал российский бизнесмен

36-летний мужчина отправился порыбачить.

На Бали без вести пропал калужский бизнесмен Сергей Елисеев. В местной поисково-спасательной службе сообщили, что мужчина арендовал традиционную индонезийскую лодку джукунг и в одиночестве отправился на рыбалку в районе Амед в среду 16 апреля. Позже плавательное средство вместе с вещами и техникой туриста нашли дрейфующим около деревни Серая Тимур. Елисеева в лодке не было.

Спасатели подозревают, что 36-летний мужчина мог выпасть за борт. Елисеев планировал вернуться с рыбалки в четверг. Незадолго до исчезновения в среду вечером он отправил друзьям видео из джукунга, но позже перестал выходить на связь. Его друзья обратились в полицию.

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В районе исчезновения Елисеева была развернута спасательная операция, на поиски россиянина в пятницу отправилось 20 человек. Власти призывают всех рыбаков и жителей района Амед предоставить любую информацию, которая может помочь в поисках.

36-летнего россиянина опознали в социальных сетях, как предпринимателя из Калуги – он является основателем компании по производству здорового питания Granolife. На индонезийском острове мужчина отдыхал вместе с друзьями, но поплавать на лодке отправился самостоятельно. Его друзья предполагают, что у лодки мог заглохнуть мотор и её стало уносить в открытое море. Елисеев мог решиться добраться до берега вплавь. Предполагается, что россиянин мог находиться под действием запрещенных веществ.