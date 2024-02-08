На Бали утонул российский турист

Путешественник погиб во время занятия сноркелингом
Российский турист утонул во время сноркелинга – плавания с маской и дыхательной трубкой – на индонезийском острове Бали. Инцидент произошел на пляже Биас Тугель.
«Иностранный гражданин из России утонул сегодня утром на пляже Биас Тугель, деревня Падангбай, район Мангис, Бали. Перед смертью 37-летний турист занимался сноркелингом со своими друзьями», – заявил глава отдела по связям с общественностью местной полиции И Геде Сукадана.
По его словам, погибший и его друзья решили уплыть на значительное расстояние от берега, чтобы поплавать с маской. Однако спустя 20 минут плавающие потеряли из виду своего товарища и начали поиски. Тело россиянина удалось обнаружить только спустя полтора часа.
Местная полиция не уточнила, что именно могло стать причиной внезапной кончины российского туриста.
В Таиланде утонул российский турист
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