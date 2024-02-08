авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 5(9)

Декабрь 2023 – февраль 2024

Russian Traveler №5(9) 2023
Результаты январского фототурнира
Результаты январского фототурнира

№ 5(9)

Декабрь 2023 – февраль 2024

Russian Traveler №5(9) 2023
Результаты январского фототурнира
Результаты январского фототурнира

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

На Бали утонул российский турист

Фото: Unsplash

Путешественник погиб во время занятия сноркелингом

Российский турист утонул во время сноркелинга – плавания с маской и дыхательной трубкой – на индонезийском острове Бали. Инцидент произошел на пляже Биас Тугель.

«Иностранный гражданин из России утонул сегодня утром на пляже Биас Тугель, деревня Падангбай, район Мангис, Бали. Перед смертью 37-летний турист занимался сноркелингом со своими друзьями», – заявил глава отдела по связям с общественностью местной полиции И Геде Сукадана.

По его словам, погибший и его друзья решили уплыть на значительное расстояние от берега, чтобы поплавать с маской. Однако спустя 20 минут плавающие потеряли из виду своего товарища и начали поиски. Тело россиянина удалось обнаружить только спустя полтора часа.

Местная полиция не уточнила, что именно могло стать причиной внезапной кончины российского туриста.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024