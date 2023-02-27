На берег Японии вынесло гигантскую металлическую сферу. Что это?

Таинственная сфера из металла диаметром около 1,5 метра стала источником спекуляций в Интернете.

Полиция и жители японского прибрежного города были сбиты с толку большим железным шаром, выброшенным на местный пляж, при этом власти признают, что понятия не имеют, что это такое.

По сообщениям местных СМИ, сфера диаметром около 1,5 метра оказалась в центре спекуляций с тех пор, как ее выбросило на пляж Энсухама в городе Хамамацу на тихоокеанском побережье страны.

Опасения, что это могла быть мина, развеялись после того, как эксперты использовали рентгеновские технологии для исследования внутренней части объекта и обнаружили, что он полый. Также нет никаких признаков того, что этот объект каким-то образом причастен к шпионажу соседних Китая или Северной Кореи.

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Наличие двух ручек на поверхности сферы указывают на то, что ее можно зацепить за что-то еще. Это подтолкнуло заинтересовавшихся к более прозаическому объяснению: скорее всего, это причальный буй, который просто оторвался и уплыл к берегу.

Океанограф из Сан-Диего также считает, что «это просто обычный буй» и рассказал, что такие буи очень распространены, и недавно их прибивало к некоторым берегам США.

Но у этой теории тоже есть слабые места: такие большие металлические буи обычно содержат больше компонентов и материалов внутри внешней оболочки, чтобы повысить плавучесть. Поэтому Сигэру Фудзиэда, эксперт по морскому мусору из Японии, считает, что сфера могла использоваться для якорения корабля.