Таинственная сфера из металла диаметром около 1,5 метра стала источником спекуляций в Интернете.
Полиция и жители японского прибрежного города были сбиты с толку большим железным шаром, выброшенным на местный пляж, при этом власти признают, что понятия не имеют, что это такое.
По сообщениям местных СМИ, сфера диаметром около 1,5 метра оказалась в центре спекуляций с тех пор, как ее выбросило на пляж Энсухама в городе Хамамацу на тихоокеанском побережье страны.
Опасения, что это могла быть мина, развеялись после того, как эксперты использовали рентгеновские технологии для исследования внутренней части объекта и обнаружили, что он полый. Также нет никаких признаков того, что этот объект каким-то образом причастен к шпионажу соседних Китая или Северной Кореи.
Наличие двух ручек на поверхности сферы указывают на то, что ее можно зацепить за что-то еще. Это подтолкнуло заинтересовавшихся к более прозаическому объяснению: скорее всего, это причальный буй, который просто оторвался и уплыл к берегу.
Океанограф из Сан-Диего также считает, что «это просто обычный буй» и рассказал, что такие буи очень распространены, и недавно их прибивало к некоторым берегам США.
Но у этой теории тоже есть слабые места: такие большие металлические буи обычно содержат больше компонентов и материалов внутри внешней оболочки, чтобы повысить плавучесть. Поэтому Сигэру Фудзиэда, эксперт по морскому мусору из Японии, считает, что сфера могла использоваться для якорения корабля.
Какой фильтр наиболее эффективно очищает воду от нанопластика?
Читайте также
На берег Японии вынесло гигантскую металлическую сферу. Что это?
В американском штате разрешили отстрел 150 одичавших коров
На борту российского самолета произошла разгерметизация: пострадали пять человек
Собака с самым длинным языком попала в Книгу рекордов Гиннесса
Ученые нашли воду, которой 2,6 миллиарда лет. И выпили её