На берегу Байкала нашли останки русских первопроходцев

Кости обнаружили в поселке Большое Голоустное.

На берегу Байкала, в поселке Большое Голоустное, нашли останки, которые могут принадлежать русским первопроходцам. Кости были найдены неподалеку от Свято-Никольской церкви. При этом, согласно народному каталогу православной архитектуры, именно в этой локации, на Голоустном мысе, находилось зимовье первых землепроходцев. В настоящее время территорию оградили от местных жителей и туристов.

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Свято-Никольская церковь в поселке Большое Голоустное — это деревянное строение, которое неоднократно горело, а ее архивы не сохранились. Поэтому о местоположении некоторых захоронений церковные служители даже не подозревали. Как оказалось, несколько могил располагались всего в трех метрах от воды. И когда в 2022 году берег полностью затопило, кости вымыло наружу.

Найденные захоронения находились в черте поселка, но вдали от жилых домов, турбаз, церкви и кафе. Как отметили местные власти, по итогам проб угрозы заражения нет. Администрация Большого Голоустного направила запрос в Русское географическое общество (РГО) — дальнейшая судьба захоронений будет определена совместно со службой культурного наследия.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили на юге Турции место захоронения архиепископа Мир Ликийских Николая, который почитается святым в православной и католической церкви.