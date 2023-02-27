На борту российского самолета произошла разгерметизация: пострадали пять человек

Пилоты экстренно посадили лайнер в Красноярске.
Самолет авиакомпании «Россия», летевший из Сочи в Красноярск, совершил экстренную посадку из-за разгерметизации салона. Пострадали пять человек, сообщает «Интерфакс».
Инцидент произошел утром 24 февраля. На высоте около 11 000 метров на борту «Боинга-737-800» внезапно отказала система регулирования давления пассажирского салона. Экипаж самолета выпустил кислородные маски и запросил аварийное снижение. Лайнер успешно приземлился в аэропорту Красноярска, после чего пассажирам оказали помощь.
В Восточном межрегионального следственном управлении на транспорте СК РФ рассказали, что на борту самолета находились 167 пассажиров, в том числе 21 ребенок. Также в нем были восемь членов экипажа. Госпитализация никому не понадобилась.
Что такое разгерметизация?
Разгерметизация самолета — это нарушение его целостности, из-за которого происходит резкое падение давления и уровня кислорода внутри салона. Такие инциденты возникают с тех пор, как самолеты стали летать на высоте более 6 000 метров.
Разгерметизация может возникнуть из-за различных нештатных ситуаций, поломок на борту или человеческого фактора. Для человека она опасна резким кислородным голоданием: у него начинает кружиться голова, есть риск потери сознания, потому важно сразу надеть кислородную маску.
Сегодня случаи разгерметизации самолета происходят довольно часто. В январе это случилось на борту Ан-26, летевшего из якутского Магана в Магадан: пилотам пришлось сажать лайнер в аэропорту вылета. В ноябре прошлого года самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Стамбула в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в Сочи. На борту находилось 100 человек.
Пилоты называют разгерметизацию серьезным происшествием на борту: ведь дышать на высоте 9-11 тысяч метров пассажирам «просто нечем», а кислородных масок хватает всего на 5-8 минут (у членов экипажа — до 20 минут). Но все не так страшно, как кажется: этого времени вполне хватает, чтобы пилоты успели применить экстренное снижение хотя бы до 4000 метров, когда воздух становится уже не таким разреженным и доступным для дыхания.
На этой высоте можно долететь до ближайшего аэропорта, потому, как правило, обходится без пострадавших. Главное для пассажиров — не поддаваться панике, слушать инструкции бортпроводников и не снимать кислородную маску.
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