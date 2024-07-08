Для перемещения туши потребовался вилочный погрузчик.
Жительница Шотландии Иоланда Макколл нашла на одном из британских пляжей семиметровую гигантскую акулу — одну из крупнейших в мире. Вначале женщина приняла акулу за кита из-за ее размеров. При этом акула запуталась в веревке, которая попала ей в рот и обмоталась вокруг хвоста — было непонятно, жива ли она.
Макколл обратилась в спасательную службу, но выяснилось, что помочь акуле уже невозможно. При этом на туше не было заметных повреждений. Для того чтобы убрать акулу с пляжа, потребовался вилочный погрузчик.
Гигантские (исполинские) акулы — это последние представители вида цеториновых. Самки могут достигать в длину 10 метров, а самцы — 15. Они обитают в прохладных и умеренных теплых водах всех океанов планеты. Эти рыбы находятся под угрозой исчезновения и защищены законами многих стран. Они не опасны для людей, и дайверы часто снимают их с близкого расстояния. Гигантские акулы — вторые в мире по размеру после китовых акул.
Ранее сообщалось, что в Ирландии гигантская акула проплыла под двухместным каяком, на котором на морскую прогулку отправились две подруги.
Читайте также
На британском пляже нашли одну из крупнейших в мире акул
Учёные получат 10 миллионов долларов, если научат людей общаться с животными
Правда ли, что в Московском зоопарке поселился «Клювокрыл» из Гарри Поттера?
Попасть в Финляндию станет ещё труднее
В Новой Зеландии прошла охота на кошек с участием детей