На что у вас аллергия и как ее избежать? Рассказывает врач-аллерголог

Аллерголог рассказал, что делать, если у вас выявили это заболевание.

По данным ВОЗ, от аллергии страдает от 30 до 40% населения Земли — и эта цифра становится все больше. Rissian Traveler задал врачу Сергею Быкову пять популярных вопросов об аллергии и выяснил, как выявить у себя это заболевание и чем его лечить.

1. Что такое аллергия?

Само название заболевания происходит от двух греческих: «аллос» — другой, иной и «эргос» — действие. А значит, в дословном переводе аллергия — «действие по-другому».

В медицине аллергию принято считать патологически сильной реакцией организма на внешнее воздействие каких-либо веществ.

Сергей Быков врач-аллерголог, к.м.н., иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Считается, что в основе этого ответа лежат иммунологические механизмы: иммунитет человека «выдает» неоправданно бурный ответ на определенный раздражитель. Иммунная система воспринимает его как чужеродный, и начинается активная выработки вещества гистамина.

2. Что вызывает аллергию?

Аллергены можно разделить на несколько групп:

Пищевые. К числу наиболее распространенных относятся молочные продукты, яйца, пшеница, соя, орехи (чаще всего встречается непереносимость арахиса, но может быть и на грецкие орехи, фундук и др.) и морепродукты. Однако проявления сугубо индивидуальны. У человека может развиться реакция, скажем, на бобовые, мед, сахар или глютен, содержащийся в зерновых.





Аллергены воздуха — вещества, которые попадают в организм в процессе дыхания: пыльца растений, пыль, пылевые клещи, шерсть животных.

Летом стоит обратить внимание на так называемую сенную лихорадку — поллиноз, аллергические реакции на растительную пыльцу. Если у вас диагностировано это заболевание, постарайтесь как можно меньше бывать на улице в сезон цветения, а если есть возможность, лучше всего на время сменить климатический пояс.





Летом стоит обратить внимание на так называемую сенную лихорадку — поллиноз, аллергические реакции на растительную пыльцу. Если у вас диагностировано это заболевание, постарайтесь как можно меньше бывать на улице в сезон цветения, а если есть возможность, лучше всего на время сменить климатический пояс. Аллергены насекомых — яд пчел, ос, слюна комаров и клещей. Будьте внимательны и осторожны на природе. Укусы насекомых могут вызвать сильную аллергическую реакцию, причем часто люди не знают о такой особенности своего организма.





Лекарственные — антибиотики, аспирин и противовоспалительные средства.





Контактные — бытовая химия, а также никель, латекс и некоторые химические вещества.

Конечно, классификация неполная — иногда аллергическую реакцию может вызвать даже температурный контраст.

«Известен случай, когда человек зашел в комнату после душа, после чего у него развился анафилактический шок как реакция на «холод». Причем выяснилось это уже в больнице, куда его доставили в бессознательном состоянии с низким давлением и сыпью по всему телу», — аллерголог Сергей Быков.

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3. Как проявляется аллергия?

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Основные симптомы аллергии — зуд, покраснение глаз, слезотечение, аллергический ринит (насморк), чихание, кашель, сыпь, отеки. В последнем случае надо быть особенно внимательными: резкая аллергическая реакция может стать причиной отека Квинке, анафилактического шока — пациент начинает задыхаться.

В этом случае нужно сразу обратиться за медицинской помощью, иначе возможно тяжелое, вплоть до летального исхода, течение приступа.

«Часто аллергию путают с простудными заболеваниями, потому что некоторые признаки у них схожи. Однако есть и важные отличия. Например, при аллергии человек не испытывает ломоту в теле или повышение температуры, а при простуде — кожный зуд. Различаются и сроки: как говорят, "если простуду лечить, она проходит за неделю, а если не лечить — за семь дней". Аллергические же реакции обычно беспокоят значительно дольше», — аллерголог Сергей Быков.

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4. Может ли аллергия пройти сама?

Бывает, что заболевание проходит с возрастом. Например, аллергия на молоко или яйца у детей может исчезнуть в переходном возрасте, примерно к 16 годам.

Но так происходит не всегда. Если ребенок страдал экземой или аллергическим ринитом, то достаточно высока вероятность проблем с кожей или с органами дыхания в зрелом возрасте.

Правда ли, что болезнь лечат, вводя в организм аллерген? Ученые в течение многих лет исследовали более 30 000 детей и смогли доказать: если вводить в прикорм младенцев 3-4 месяцев потенциальные аллергены (арахис и яйца), то впоследствии риск аллергии на эти продукты снижается, рассказывает наш эксперт. Сегодня во всем мире активно развивается направление аллерген-специфической иммунотерапии. В организм вводят малые дозы аллергена — иммунная система постепенно «привыкает» к раздражающему веществу. Это длительный процесс, но в итоге аллерген перестает быть таковым.

5. Как понять, что у меня аллергия?

Диагноз «аллергия» (впрочем, как и любой другой) должен ставить врач. Для этого выполняются скарификационные пробы и лабораторный анализ крови. В сочетании эти два исследования позволяют определить, встречи с какими веществами стоит избегать именно вам.