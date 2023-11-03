На далеком шотландском пляже живет самая одинокая овца Великобритании

Она застряла там, сорвавшись со скалы два года назад.

Жительница Шотландии Джиллиан Тёрнер заметила овцу в 2021 году во время сплава на каноэ в округе Сатерленд на севере Шотландии. Недавно она снова предприняла путешествие по тому же маршруту и с удивлением обнаружила, что овца все еще находится на небольшом участке пляжа. Для того, чтобы подобраться к животному, в это место отправили дрон.

Тёрнер рассказала, что, когда она впервые увидела овцу пару лет назад, то подумала, что она сможет забраться наверх по скалистому склону. Но теперь она с ужасом обнаружила, что овца всё так же живёт на маленьком клочке суши у моря.

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«При нашем приближении она закричала, прыгая с камня на камень и всю дорогу взывая к нам. Бедная овца была одна по крайней мере два года – для стадного животного это что-то сродни пытке. Она, казалось, отчаянно пыталась вступить с нами в контакт те два раза, когда мы проходили мимо нее. После недавнего урагана я беспокоюсь о том, выжила ли она. Учитывая огромные волны и потоки воды, льющиеся по оврагам, это, должно быть, было для нее травмой, если не фатальным событием», – Джиллиан Тёрнер.

Женщина добавила, что уже в первый раз, когда она увидела овцу, шерстяной покров животного был внушительным, но теперь ее шерсть наросла ещё сильнее и касалась земли позади.

Тёрнер заявила, что обращалась ко всем возможным инстанциям, кто мог бы помочь со спасением животного, но пока ее усилия не привели к успеху.