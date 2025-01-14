На дне Байкала появился железный рыцарь. Им заинтересовалась прокуратура

Необычный арт-объект установил дайвинг-центр «Аква-ЭКО».

Прокуратура приступает к проверке правомерности установки скульптуры рыцаря на дне Байкала. Во время погружений дайверы обнаружили двухметрового железного рыцаря вблизи берега в районе Листвянки на глубине около семи метров. У персонажа в руках – корабельный колокол.

Информация о находке стала известна 11 января, когда иркутский дайвер разместил видео с места событий в своем Telegram-канале. Оказалось, что арт-объект под названием «Рыцарь Байкала» был установлен дайвинг-центром «Аква-ЭКО» более месяца назад.

Скульптура посвящена Григорию Галазию — директору Лимнологического института, автору книги «Байкал в вопросах и ответах» и активному борцу за сохранение природы Байкала, которого за его вклад коллеги и единомышленники прозвали «Рыцарем Байкала». Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура обратилась в Росприроднадзор, Росрыболовство и администрацию Листвянского муниципального образования с требованием изучить данный инцидент и предпринять необходимые шаги.

Те, кто устанавливал скульптуру, настаивают на том, что она безвредна для экосистемы озера. Они отмечают, что рыцарь выполнен из железа, не содержащего горюче-смазочных материалов и вредных химических соединений, и потому не представляет большего риска для природы, чем любые другие металлические предметы, уже находящиеся на дне Байкала.

Реклама

Исторические средневековые бои: где сегодня найти настоящих рыцарей? читать

Ранее сообщалось, что Байкал может остаться безо льда этой зимой.