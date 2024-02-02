На дне Тихого океана нашли обломки самолета Амелии Эрхарт

Причиной катастрофы могло стать закончившееся топливо.

Научно-исследовательская компания Deep Sea Vision (DSV) из США, по всей видимости, нашла фрагменты самолета знаменитой американской летчицы Амелии Эрхарт — они находятся на дне Тихого океана, к западу от острова Хауленд. Он, в свою очередь, расположен к северо-востоку от Австралии и к юго-западу от Гавайских островов.

В качестве доказательства специалисты DSV предоставили «размытое изображение», которое сделал подводный робот компании после масштабных поисков на площади около 13,5 тысяч квадратных метров.

«Контуры на изображении соответствуют уникальному двойному хвостовому оперению и размаху крыльев двухмоторного самолета Эрхарт Lockheed Electra 10E», — рассказали в компании.

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Как утверждают в DSV, перед падением в океан Эрхарт пыталась выровнять самолет, на что указывает его положение на гидролокационном изображении.

Амелия Эрхарт первой повторила подвиг американского летчика Чарльза Линдберга, который перелетел Атлантический океан. В 1937 году Эрхарт вместе со штурманом Фредом Нунаном попыталась облететь земной шар по экватору. Очередной этап кругосветного перелёта стартовал 2 июля 1937 года, но в момент полета над юго-западной частью Тихого океана что-то произошло — вероятнее всего, у самолета закончилось топливо.

Ранее в Ирландском море были обнаружены обломки британского торгового парохода «Месаба» — судна, экипаж которого пытался предупредить трансатлантический лайнер «Титаник» об айсберге.