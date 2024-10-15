На Эвересте нашли ступню альпиниста Эндрю Ирвина, пропавшего 100 лет назад

До сих пор неизвестно, был ли он первым, кто покорил самую высокую вершину планеты — еще в 1924 году.

Документалисты National Geographic обнаружили на Эвересте ботинок с частью ноги, которая может принадлежать Эндрю Комину Ирвину – участнику британской экспедиции по покорению вершины, известному как «Сэнди», который бесследно исчез 100 лет назад.

Первыми официальными покорителями Эвереста считаются новозеландец Эдмунд Хиллари и непалец Тенцинг Норгей. На вершину Джомолунгмы они забрались в 1953 году, спустя десятилетия после первых предпринятых попыток покорить её.

Однако некоторые в британском альпинистском сообществе верят, что Эверест мог быть покорен за 29 лет до успешного восхождения Хиллари и Норгея – а именно британцами Джорджем Мэллори и Эндрю Ирвином во время экспедиции 1924 года. Споры ведутся именно потому, что последний раз ведущего альпиниста Мэллори и молодого участника экспедиции Ирвина видели живыми 8 июня 1924 года на высоте, приближенной к труднопроходимой Второй ступени (8610 метров) вблизи вершины Эвереста.

Действительно ли мужчинам удалось покорить гору или же они решили отложить восхождение и погибли во время спуска к лагерю, так и осталось загадкой — альпинисты пропали без вести. Пройдут годы, прежде чем другие экспедиции смогут найти хоть какие-то зацепки в поисках тел путешественников.

В 1933 году британцы предприняли четвертую попытку восхождения на Эверест. Высоко на северо-восточном гребне горы они нашли ледоруб, принадлежавший Ирвину. Тело Джорджа Мэллори было обнаружено лишь в 1999 году альпинистом Конрадом Анкером на высоте 8165 метров – гораздо выше того места, где был найден ледоруб. Глубокие раны от веревки на теле Мэллори говорят о том, что он мог упасть ещё будучи в связке с Ирвином. Его правая нога была переломана, а левая располагалась так, словно он умер не сразу после падения. Камеры, которая могла бы подтвердить факт восхождения на самую высокую вершину мира, при нем обнаружено не было — считается, что за снимки отвечал именно его молодой коллега Ирвин.

При этом некоторые детали намекают на то, что Мэллори действительно мог покорить вершину до своей трагической гибели. Например, при нем отсутствовала фотография жены, которую он планировал оставить на вершине, а его зимние очки были в кармане – это говорит о том, что Мэллори упал уже вечером, возможно, во время спуска. Однако всё это было лишь косвенными уликами и мало говорило об успехе или провале попытки восхождения на вершину Эвереста. О теле Ирвина же не было вестей до сих пор.

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Wikimedia Commons Фото: Эндрю «Сэнди» Комин Ирвин

За несколько дней до того, как команда National Geographic нашла ботинок альпиниста, её участники наткнулись на кислородный баллон, датированный 1933 годом – возможно, он принадлежал той самой британской экспедиции, которая нашла ледоруб Ирвина. Они предположили, что останки 22-летнего альпиниста могли тоже быть где-то поблизости.

Вскоре они отыскали потрескавшийся кожаный ботинок, вытаивающий изо льда. Модель ботинка и обработка подошвы намекала исследователям на ушедшую эпоху скалолазания, а носок с частью ноги внутри обуви имел выцветшую красную нашивку с надписью «A.C. IRVINE» (Э.К. Ирвин).

С разрешения местных властей предполагаемые останки Ирвина спустили в переносном холодильнике с горы, чтобы избежать растерзания их падальщиками – предполагается, что они могли вытаять всего около недели назад. Документалисты отправили пробу на анализ ДНК, но они не сомневаются, что ступня в ботинке принадлежит именно пропавшему альпинисту.

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Потомки Ирвина были рады узнать хоть что-то о судьбе погибшего, однако вопрос об окончательной роли, которую молодой альпинист сыграл в покорении Эвереста, остаётся открытым.