На Филиппинах нашли пропавшую российскую туристку

Она жива и здорова, заверили правозащитники.

23-летнюю россиянку, пропавшую на Филиппинах, нашли живой. Об этом РИА Новости сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

По словам Мельникова, Юлия здорова, с ней все в порядке. Где находилась девушка, и почему она перестала выходить на связь с близкими, он пояснять не стал.

О пропаже Юлии в начале мая заявила ее мать. Женщина обратилась за помощью в посольство РФ на Филиппинах и рассказала, что ее дочь отправилась в Манилу для работы в одной из местных компаний frontend-разработчиком, а затем перестала выходить на связь. Россиянка опасалась, что Юлию могли продать в сексуальное рабство, потому очень просила найти ее.

В поисках Юлии принимали участие правозащитники и волонтеры — россияне, находящиеся в Маниле. Они даже ездили в офис компании, где должна была находиться девушка, но не нашли ее, писал Telegram-канал Mash.

Где на самом деле была IT-специалистка, неизвестно, но, по данным СМИ, версия о похищении россиянки бандитами или ее попадании в сексуальное рабство не подтвердилась.

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