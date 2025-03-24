На Филиппинах обнаружили россиянина, пропавшего во время подъема на вулкан

38-летний турист из России получил переохлаждение, но выжил.

На Филиппинах удалось спасти российского путешественника Антона Чернова, заблудившегося во время хайкинга в природном парке Балинсасаяо Твин Лейкс, где находится вулкан Талинис. Чернов был в составе группы из шести туристов, которые вышли на маршрут в среду утром. Как сообщает местное издание Philippine News Agency, после трех дней блужданий по горному хребту россиянина пришлось спускать с горы на носилках – он имел сильные признаки переохлаждения и жаловался на боль в колене.

Туристы были обнаружены в субботу утром в горной деревне Силаб, района Амлан провинции Восточный Негрос в субботу утром. Помимо Чернова спасатели также обнаружили немцев Вольфганга Шленкера и Олдвина Финка и канадца Терри. Двух других членов группы — Александра Радванила из Великобритании и Мартина Грошуппа из Германии удалось спасти накануне в пятницу. Для поиска пропавших туристов задействовали военнослужащих филиппинской армии.

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«Войска в сопровождении нескольких гражданских добровольцев-спасателей следовали вдоль ручья, пока не наткнулись на пропавших туристов примерно в одном километре от гидроэлектростанции в Барангае Силаб около 9:45 утра», – сообщил изданию подполковник Майкл Акино.

Сначала спасенных туристов отвели в ближайшую хижину, где накормили теплой едой и согрели с помощью одеял – к ночевке и длительному пребыванию в горах они подготовлены не были. По словам подполковника, в течение трех дней путешественники выживали благодаря тому, что удавалось обнаружить на своем пути. Позже они были доставлены в больницу крупнейшего города провинции Думагете.

Военные рассказали, что обнаружить туристов им помогла GPS навигация и информация, предоставленная Радванилом и Грошуппом, на которых местные жители наткнулись в пятницу в районе парка Балинсасаяо Твин Лейкс.

В посольстве РФ на Филиппинах подтвердили, что жизни россиянина сейчас ничего не угрожает.