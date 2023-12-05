На Филиппинах умерла «самая грустная слониха в мире»

Она провела в зоопарке Манилы более 40 лет в одиночестве.

Слониха, которая десятилетиями жила в полном одиночестве в зоопарке на Филиппинах, была названа «самой грустной слонихой в мире». Теперь она умерла. На момент смерти Вишве Маали, или просто Маали, было примерно 43 года, хотя ее точный возраст остается неизвестным. По словам ветеринара, вскрытие показало, что у Маали был рак поджелудочной железы.

Прозвище «самой грустной слонихи» было дано Маали благотворительной организацией «Люди за этичное обращение с животными» (PETA). Толпы людей регулярно собирались в зоопарке Манилы, чтобы увидеть слониху, которая большую часть своего существования жила там одна. Ее смерть положила конец всем усилиям по тому, чтобы переселить ее в другое место.

Среди видных людей, выражавших обеспокоенность по поводу Маали, был Пол Маккартни, который в 2012 году написал президенту Филиппин, призывая к освобождению слонихи и её трансферу в другую страну, где есть зоопарки с другими слонами – чтобы составить одинокой самке компанию.

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«Мали была нашим ценным достоянием и главной достопримечательностью здесь, в зоопарке Манилы. Меня очень огорчила ее смерть, потому что она была частью нашей жизни», – Хани Лакуна, мэр Манилы.

Маали приехала на Филиппины в 1988 году: власти Шри-Ланки отправили ее в страну в качестве подарка тогдашней первой леди Филиппин Имельды Маркос. Тогда слонихе было всего 11 месяцев. Первую пару лет на новом месте она провела с другим слоном, Шивой, который жил в зоопарке с 1977 года, но умер в 1990 году.

С тех пор Маали жила одна, поскольку зоопарк Манилы не мог позволить себе содержать еще одного слона из-за недостатка финансирования. Защитники прав животных призывали передать Маали в другую страну и критиковали власти Манильского зоопарка за якобы жестокое обращение с ней – слоны очень социальные животные, которые всю жизнь проводят в своих семейных группах со сложной структурой, и им очень важно общаться с сородичами.