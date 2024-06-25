На Гавайях выпустили миллионы «противозачаточных» москитов

Эта мера должна остановить распространение переносящих малярию насекомых.

Власти Гавайских островов (США) запустили в джунгли миллионы особенных москитов для защиты редких видов птиц от малярии. Причиной стало то, что 33 вида редких танагров-медососов уже исчезли, а остальные 17 находятся на грани вымирания. Виной тому стала малярия, которую распространяют москиты, завезенные на острова европейскими и американскими судами еще в XIX веке.

Если не принять срочные меры, некоторые виды птиц могут полностью исчезнуть всего за год. Каждый день вертолет распыляет над островами архипелага 250 тысяч самцов москитов, зараженных бактерией, которая работает как контрацептив. Эта бактерия не дает развиваться яйцам, которые откладывают самки насекомых. Таким образом, появляется меньше новых особей москитов. Всего было выпущено около десяти миллионов «отредактированных» насекомых.

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