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На глубине 7000 метров впервые установили арт-объект

На глубине 7000 метров впервые установили арт-объект

Инсталляцию из трех полых кубов изготовили из специального устойчивого к коррозии материала и поместили на дно океана неподалеку от Марианской впадины.

Сингапурская художница Лакшми Моханбабу стала первой, кому удалось установить арт-объект на глубине 7000 метров. Глубоководный экспонат расположился у побережья Японии вблизи Марианской впадины. 

Инсталляция состоит из трех металлических кубов со сторонами по 10 сантиметров, каждая из которых имеет уникальный дизайн и несет в себе определенный символ, связанный с «экзистенциальными, общими для всего человечества элементами», пояснила художница. 

Фото: NTU Singapore
Копия оригинальной глубоководной установки вблизи Марианской впадины у побережья Японии

Установкой арт-объекта занималась сингапурская компания NuSTAR Technologies в содружестве с японским агентством морских наук и технологий JAMSTEC. Инсталляция призвана почтить память жертв, пострадавших от стихийных бедствий. Однако есть у объекта и практическая функция – стальные кубы были интегрированы в систему мониторинга землетрясений и цунами, чтобы своевременно оповещать агентства о сейсмической активности в регионе. 

Один из кубов был изготовлен с помощью нового гибридного производственного процесса, разработанного Наньянским технологическим университетом в Сингапуре. Куб состоит из 80 слоев сверхтонких листов нержавеющей стали, сплавленных в одну стенку толщиной 4 мм с помощью 3D-печати и лазерной резки. Это помогло сделать объект прочнее и устойчивее к экстремальному давлению и процессу коррозии, свойственных глубокому океану.

Для сингапурской художницы Лакшми Моханбабу это не первый «экстремальный» проект в её карьере. В 2022 году она уже отправляла свой арт-объект в путешествие на борту Международной космической станции.

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