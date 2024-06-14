На греческих островах пропали два туриста. Регион накрывает смертельная жара

Власти средиземноморской страны в четверг обнародовали информацию о пропаже двух туристов - американца и голландца, оба отправились в поход и пропали.

Представитель греческой полиции, Констанция Димоглиду, дала интервью, в котором сообщила, что в поисках обоих мужчин участвуют полиция, пожарная команда и волонтеры (включая пилотов вертолетов).

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Греческая национальная метеорологическая служба объявила оранжевое предупреждение о сильной жаре, которая накрывает Грецию, своего пика, как предполагается, жара достигнет в следующий четверг.

Один из мужчин, 59-летний американец Альберт Калибет исчез на острове Аморгос по пути в деревню Катапола. Другой, 74-летний голландец, перестал выходить на связь после того, как отправился в поход в районе города Маратокампу на острове Самос.

Двое мужчин пропали всего через несколько дней после того, как подобный инцидент произошел с британским телеведущим Майклом Мосли: он пропал, а позже его тело было найдено на греческом острове Сими – мужчина погиб от жары и обезвоживания организма.