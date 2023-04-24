На каком озере находится остров в озере на острове в озере?

Канадский остров Виктория – восьмой по величине в мире, но не это делает его знаменитым. На его поверхности находится «географическая матрешка»: остров в озере, расположенном на еще одном острове в еще одном озере.

Реклама

Остров в составе Канадского Арктического архипелага был открыт британским исследователем Томасом Симпсоном в 1838 году, получив свое название в честь английской королевы Виктории, которая в то время была и королевой Канады. Этот участок суши в бассейне Северного Ледовитого океана имеет 300—600 км в ширину и 400—500 км в длину. Его площадь составляет 217 291 км², что сопоставимо с площадью Беларуси. На территории острова Виктория есть множество крупных и мелких озер, которые сформировались после последнего ледникового периода. Не все из них имеют названия, и в этом числе – необычная череда водоемов, внутри каждого из которых есть свой остров. Снимки, сделанные спутником NASA Landsat 8, показывают, как это выглядит. Безымянный островок в форме морского конька, имеющий протяженность 300 метров с севера на восток, окружен водами небольшого озера. Оно, в свою очередь, находится на территории еще одного острова, который также располагается на озере. Расстояние от южного побережья острова Виктория – около 90 км.

Анастасия Баринова