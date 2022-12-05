На Камчатке массово гибнут медвежата

Причину зоологи пока не установили.

На Камчатке зафиксировали массовую гибель медвежат в возрасте от нуля до двух лет. Мертвых животных обнаружили инспекторы Южно-Камчатского заказника, входящего в Кроноцкий заповедник, в районе Курильского озера.

Ран, травм или признаков истощения у детенышей не обнаружили. Ветеринары взяли у медведей образцы тканей — есть версия, что у них было инфекционное заболевание. По словам специалистов, для людей ситуация не опасна, потому полностью закрывать территорию не будут. А миграция возможных переносчиков инфекции — птиц — уже закончена.

«Некоторые случаи могли быть связаны с характерным для медведей каннибализмом. Однако мы обнаруживали и туши, рядом с которыми не было следов, а также ничего, что бы говорило о насильственной смерти», — рассказал инспектор службы охраны заповедных территорий ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Евгений Денгес.

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Южно-Камчатский заказник Фото: Алексей Шаскольский

Среди других животных в заповеднике падежа не обнаружено. Кроме того, гибели медведей не регистрировалось на территории Усть-Большерецкого, Елизовского районов, в районе поселка Озерновский.

По словам научных сотрудников, иногда среди бурых медведей наблюдаются вспышки трихинеллеза, токсоплазмоза и прочих инфекционных заболеваний. На Камчатке уже создали межведомственную рабочую группу по установлению обстоятельств гибели животных.