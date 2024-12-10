На Камчатке медведь задрал топ-менеджера золотодобывающей компании

Трагедия произошла на территории Озернинского горно-металлургического комбината.

В Карагинском районе Камчатского края медведь задрал заместителя гендиректора по технологиям золотодобывающей компании «СиГМА», 46-летнего Дениса Шалдыбина. Трагедия произошла на территории принадлежащего компании Озернинского горно-металлургического комбината. Медведь забрался туда и утащил мужчину на 40 метров — в ближайший овраг.

Услышав крики, сотрудники комбината поспешили на помощь Шалдыбину, но было уже поздно. Начальник службы безопасности предприятия застрелил медведя на месте. По факту произошедшего полицейские и следователи начали проверку. В это время года медведь уже должен был спать — однако оттепели и малое количество снега, судя по всему, помешали его спячке, и он вышел на охоту.

Реклама

Ранее сообщалось, что на Камчатке разъяренная медведица погналась за лодкой с туристами, которые сплавлялись по воде.