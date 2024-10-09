На Камчатке нашли грустного медвежонка рядом с погибшей мамой

Его могут отвезти в реабилитационный центр в Екатеринбурге.

На Камчатке прохожие сняли на видео маленького медвежонка-сироту. Он «плакал» возле тела мертвой медведицы на обочине дороги: ходил вокруг нее и клал на нее голову.

Видео с малышом разлетелось под социальным сетям. Автор предположил, что медведицу могли сбить насмерть на трассе, а медвежонок остался сидеть рядом.

«От Мильково в Петропавловск 227 километров. Мамку, видимо, сбили, медвежонок остался один… Может, есть к кому обратиться, может, его в зоопарк заберут?» – написал он.

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Где сейчас медвежонок, неизвестно, но местные жители переживают о его судьбе. В Елизовском зоопарке заявили, что взять косолапую сироту не смогут — там нет для этого условий, пишет Telegram-канал Камчатка №1. Однако медвежонка готов принять реабилитационный центр АЛЬФА в Екатеринбурге.

Неравнодушные жители края собрались искать медвежонка, чтобы помочь отправить его в реабилитационный центр. А водителя, сбившего медведицу, ищет полиция.