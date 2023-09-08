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№ 3(7)

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Russian Traveler №3(7) 2023
Очень жаркий август: Объявлены победители!
Очень жаркий август: Объявлены победители!

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На Камчатке нерпа прыгнула в лодку, спасаясь от косаток: видео

Люди увезли животное подальше от морских хищниц.

На Камчатке нерпа забралась на лодку людьми, чтобы спастись от стаи голодных косаток. Видео с животными публикует Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, как несколько косаток охотятся за нерпой в Авачинской бухте. Мимо проплывает лодка с людьми и подходит совсем близко, чтобы дать нерпе забраться на борт. В итоге животное запрыгивает на платформу для спуска в воду, и мужчины, находящиеся на судне, увозят ее подальше.

«Отстаньте от неё! Спасли! Не волнуйся, всё хорошо», — успокаивает нерпу один из ее спасителей, прикрикнув на косаток.

Пару лет назад так же поступил пингвин, которого по пятам преследовали косатки в Антарктиде. Чтобы избежать неминуемой гибели, он попытался запрыгнуть в лодку с туристами, но у него это получилось только со второй попытки. Туристы радостно приняли пингвина в своей лодке, увезли его от хищниц и выпустили обратно в море в безопасном месте. 

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