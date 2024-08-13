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На Камчатке пилот сломал вертолет при попытке сделать селфи

Фото: Telegram-канал Mash

При жесткой посадке пострадали лопасти аппарата за 25 миллионов рублей.

Пилот вертолета Robinson R44 Raven, решивший сделать селфи с вулканом на Камчатке, потерял управление и завалил воздушное судно на бок. Россиянин Олег К., выполнявший технический рейс, незапланированно посадил вертолет рядом с вулканом Малый Семячик. Мужчина признался, что пролетал мимо и решил сфотографироваться на фоне озера в жерле вулкана.

На борту не было пассажиров, а сам пилот не пострадал. Во время посадки лопасти воздушного судна стоимостью 25 миллионов рублей были повреждены. Транспортная прокуратура заинтересовалась инцидентом, на место происшествия позже отправились представители Росавиации.

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае российская туристка травмировала ногу при восхождении на вулкане — ее пришлось эвакуировать с помощью вертолета. 

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