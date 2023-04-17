На Камчатке после извержения разрушился купол вулкана Шивелуч

Шивелуч зашевелился.

На Камчатке разрушился купол вулкана Шивелуч — это произошло после мощного извержения и выбросов пепла. При этом вулкан будет продолжать извергаться еще какое-то время, заявил сотрудник Ключевской вулканостанции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Юрий Демянчук.

Как только в районе вулкана улучшились метеоусловия, ученые смогли получить видеоданные последствий извержения вулкана. По словам Демянчука, на месте активного купола образовался огромный кратер диаметром более километра.

Фото: ИВиС ДВО РАН

Директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, член-корреспондент РАН Алексей Озеров отметил, что основная фаза извержения вулкана завершена. Однако Шиверуч будет «продолжать извергаться еще достаточно долго, пепел будет находиться в атмосфере еще большой промежуток времени».

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Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось 11 апреля. Вулкан выбросил пепел на высоту до 20 километров. В радиусе нескольких десятков километров от вулкана небо заволокло пепловой тучей, и в ближайших поселках начался пеплопад.