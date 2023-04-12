На Камчатке произошло извержение вулкана. Это может привести к глобальному похолоданию

Оно стало самым сильным за последние 60 лет.

На Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч. Оно стало сильнейшим за последние 60 лет, сообщили в МЧС.

Извержение началось рано утром 11 апреля. Вулкан извергся столбом пепла на высоту 20 км, а облако протянулось на 500 км к северо-западу, из-за чего в близлежащих поселках Ключи и Козыревск начался пеплопад, сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

На Камчатке ввели красный код авиационной опасности, местным жителям порекомендовали не покидать дома и пользоваться респираторами. По данным экстренных служб, пепловое облако может достичь Петропавловска-Камчатского.

Всего на Камчатке насчитывается 30 действующих вулканов. Шивелуч, который находится в 50 км от Петропавловска-Камчатского — один из самых крупный из них. С начала года он проявлял интенсивную вулканическую активность, периодически извергаясь столбами пепла: к примеру, в марте там фиксировали выброс высотой 5,5 км. Эксперты прогнозировали более масштабный выброс.

Извержение, сравнимое с сегодняшним, последний раз наблюдалось на Камчатке в 1964 году. Тогда вулкан выбросил столб пепла на высоту 15 км, а потоки грязи и вулканической породы преодолели путь в 20 км.

По мнению экспертов, у извержения Шивелуча на Камчатке могут быть серьезные последствия, например, глобальное похолодание.

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«Влияние любого извержения вулкана сильно, если есть занос продуктов извержения в стратосферу. Если он есть, то это явно будет сигнал на небольшое глобальное похолодание, кратковременное — один-два года, вряд ли больше», — сказал РИА Новости климатолог Алексей Кокорин.

Он сравнил извержение Шивелуча с извержением вулкана Эйяфьятлайокудль в Исландии в 2010 году, когда закрыли воздушное пространство над значительной частью Европы. Впрочем, тогда обошлось без заноса пепла в стратосферу, потому влияния на климат практически не было.

Сейчас на Камчатке работает группа ученых Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, которые уточняют параметры извержения и обеспечивают безопасности населения Усть-Камчатского района. Слой осевшего пепла составил в среднем 8,5 см.

Впрочем, люди на Камчатке, судя по всему, уже привыкли к таким извержениям. Они лепят пепловиков и делятся снимками в соцсетях.