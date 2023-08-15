На Камчатке рыбаки спасли семью белух, выброшенных на берег

Они несколько часов поливали беспомощных млекопитающих водой.

На Камчатке рыбаки спасли от смерти семью белух, выброшенных на берег во время отлива. Об этом рассказал министр природных ресурсов края Алексей Кумарьков.

По его словам, в прошлый четверг несколько рыбаков нашли на берегу Охотского моря в Тигильском районе семью белух: четверых взрослых особей и одного детеныша.

«Четверо рыбаков — их надо назвать поименно: Андрей Королев, Владимир Кочелаевский, Сергей Умкев и Ашот Устян — несколько часов обливали животных водой, пока не начался прилив и те не смогли сдвинуться с мели», — рассказал Алексей Кумарьков.

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Сами рыбаки сняли видео с белухами: на кадрах видно, что животные лежат на берегу рядом друг с другом, пока мужчины поливают их водой, пытаются шевелиться и издают жалобные звуки – «прям плачут, слезы рекой текут». Сейчас, по словам рыбаков, с животными все в порядке – они смогли уплыть в море всем семейством.

Белухи – вид зубатых китов, свое название получили из-за белого цвета кожи, который приобретают взрослые особи в возрасте 3 — 5 лет. Белухи живут в арктических морях, включая Белое море, а также в Беринговом и Охотском морях, зимой иногда заходят в Балтийское море. Встречаются в бухтах Приморского края.