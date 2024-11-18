На Камчатке спасли застрявшую на мелководье косатку

Молодую самку выбросило на берег в Соболевском районе.

На Камчатке сотрудники МЧС помогли косатке, застрявшей на мелководье, вернуться в открытое море — об этом сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев. Операция по спасению молодой самки, которую нашли выброшенной на берег в Соболевском районе, заняла целые сутки.

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«Низкий поклон волонтерам, спасателям и всем жителям Соболевского района. Спасибо. Надеюсь, что все у косатки будет хорошо», — написал Лебедев в соцсетях.

Министр также отметил вклад компании, предоставившей специализированное оборудование, и водителя автокрана, участвовавшего в операции. Косатку, застрявшую на мелководье, обнаружили 14 ноября. Из-за низкого уровня воды животному стало сложно дышать и на его коже начали появляться раны. Весь день спасатели пытались переместить косатку на более глубоководный участок и регулярно поливали ее водой. Состояние животного было настолько серьезным, что Лебедев всерьез опасался за его жизнь.

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