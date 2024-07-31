На Камчатке вертолет спас туристку с вулкана

Женщина травмировала ногу при восхождении и ей понадобилась помощь.

В Камчатском крае российская туристка травмировала ногу при восхождении на вулкане — ее пришлось эвакуировать с помощью вертолета. Об этом сообщил Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае.

Женщина получила травму колена во время перехода с вулкана Дзендзур на Таловский кордон. Спасатели и медики на вертолете отправились к ней на помощь. Пострадавшую доставили в городскую больницу №2 в Петропавловске-Камчатском.

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Ранее на Камчатке девять туристов погибли при восхождении на вулкан Ключевская Сопка: они сорвались и упали в пропасть.