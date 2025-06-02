На Камчатке ввели режим тишины из-за свиданий медведей

Сокращение вертолетных экскурсий обеспечивает животным покой.

Кроноцкий заповедник на Камчатке установил ежегодный месячный режим тишины (сокращение вертолетных экскурсий) в зоне Узон-Гейзерного района, чтобы обеспечить покой животным в сезон размножения. На протяжении июня туристы смогут посетить местность только по особым разрешенным путевкам, поскольку в это время медведи активно ищут партнеров, птицы высиживают яйца, а самки снежных баранов вынашивают потомство.

Центральная часть Долины гейзеров превращается в своеобразный центр притяжения для множества медведей. Допуск туристов осуществляется исключительно утром, причем предпочтение отдают компаниям, пользующимся малошумными моделями вертолетов: Robinson, Eurocopter, Bell и Ми-2. После 11 часов утра полеты запрещены, кроме чрезвычайных ситуаций. Запрещается также организовывать длительные пешие туры в долине.

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Долина гейзеров представляет собой глубокий каньон шириной около четырех километров, глубиной 400 метров и длиной восемь километров, известный большим количеством уникальных геотермальных источников и самих гейзеров. Каждый год это уникальное место привлекает более пяти тысяч посетителей.

Ранее сообщалось, что жители Камчатки пожаловались на путешественников, которые за неимением биотуалетов на некоторых участках полуострова бегают по кустам и справляют нужду в лесу. Теперь власти планируют потратить средства, полученные с туристического налога на установку туалетов и мусорок.