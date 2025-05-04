На Кавказе нашли тело пропавшего в феврале альпиниста

На Кавказе спасатели Республики Северная Осетия — Алания обнаружили тело одного из двух альпинистов из Санкт-Петербурга, пропавших в феврале этого года.

Как сообщает пресс-служба МЧС Северной Осетии, погибший был найден в Ирафском районе под слоем снега на глубине около восьми метров. Поиски второго пропавшего альпиниста продолжаются. В ведомстве подчеркнули, что работу спасателей серьёзно осложняли неблагоприятные погодные условия — частые лавины и низкая видимость.

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Напомним, что обе жертвы были профессиональными скалолазами из Санкт-Петербурга и прибыли в республику для участия в ледовом фестивале «Таймази 2025». 18 февраля они попали под лавину в ущелье Танадон, причём, по словам директора базы практик фестиваля Александра Цымбала, начали спуск в опасном районе до официального старта мероприятия.

Группа из пяти человек по приезде арендовала жилье, после чего двое мужчин отправились совершать спуск, взяв с собой минимум необходимого снаряжения. Спасательные работы осложнялись риском новых сходов лавин, и уже на следующий день поиски пришлось приостановить из-за повторного схода снежной массы. Организаторы приняли решение закрыть фестиваль «Таймази 2025» после исчезновения туристов из Петербурга.