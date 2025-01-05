На кенийскую деревню свалился огромный кусок космического мусора

Местные жители не пострадали, но очень сильно испугались.

Жители небольшой деревушки Мукуку в Кении неожиданно для себя стали свидетелями падения огромного металлического кольца прямо с неба: почти 500-килограммовая груда металла приземлилась 30 декабря на полосу деревьев к юго-востоку от столицы Найроби. Падение 2,5-метрового объекта сопровождалось громким звуком, напоминающим взрыв, что сильно напугало местных жителей.

Позже в Кенийском космическом агентстве (КСА) уточнили: космический засланец, скорее всего, является разделительным кольцом от ракеты-носителя, то есть частью многотонного космического мусора, болтающегося без дела на орбите нашей планеты. Сейчас вокруг Земли вращается около 170 миллионов фрагментов вышедших из строя спутников, остатков ракет и других обломков (считаются даже кусочки размером более одного миллиметра).

Есть и более крупные фрагменты – такие, как упавшее кольцо. Потенциально они представляют из себя угрозу для ракет и космических станций. В теории они должны сгорать при входе в атмосферу Земли, но, как показала история с кенийской деревней, если этого не происходит, подобные громоздкие объекты создают серьезную опасность для инфраструктуры и жилых объектов.

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В этот раз обошлось без жертв, но падение кольца повалило деревья и придавило кусты, и теперь представители деревни настаивают, что хозяин территории, на которую свалились обломки, должен получить компенсацию за причиненный ущерб. Но если бы космический объект врезался в жилой дом или общественное здание, столкновение могло обернуться настоящей трагедией. Кстати, за последние годы сразу несколько частей космических кораблей SpaceX и станции МКС приземлились на жилые дома и фермы в Америке. К счастью, тогда тоже никто не пострадал.