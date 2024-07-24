На Мальдивах идет сезон миграции «морских дьяволов». Где на это посмотреть?

Скаты-манты, или, как их называют, гигантские морские дьяволы – самые крупные скаты в мире, которые могут достигать от трех до девяти метров в ширину. Их миграция – завораживающее зрелище! Один из мальдивских курортов предлагает увидеть ее воочию.

Скаты из рода манты – это гигантские хрящевые рыбы, которые парят в толще океанов, неторопливо взмахивая плавниками, будто крыльями. Каждый год они пускаются в длительные миграции, следуя за перемещением планктона, который составляют основную часть их рациона. Манты часто перемещаются большими стаями – совсем как птицы. Активная миграция скатов-мант в водах Индийского океана проходит на Мальдивах с июня по октябрь.

Знаменитый мальдивский курорт Milaidhoo приглашает всех посмотреть на невероятное зрелище – величественную миграцию этих скатов. Благодаря тому, что курорт расположен в центре морского биосферного заповедника, находящегося под защитой ЮНЕСКО, туристам здесь открываются невероятные красоты подводного рифового мира, в том числе завораживающий парад огромных скатов, которые в это время года делают остановку в поисках питательного планктона в бухте Ханифару, всего лишь в десяти минутах езды на скоростном катере от курорта.

Скаты, которых можно увидеть на мальдивском курорте

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Во время сезона миграции скатов курорт Milaidhoo организует индивидуальные и компактные групповые экскурсии в бухту Ханифару совместно с охраной морского парка. Эти профессионалы знают лучшие и самые красивые места бухты. Кроме того, морской биолог расскажет все об этих прекрасных животных. Гости курорта могут свободно поплавать с маской и понаблюдать за стройными рядами сотен и тысяч скатов, приплывших сюда за питательным планктоном.

В дополнение к экскурсиям на курорте также действует специальное предложение «Курс знакомства со скатом манта для дайверов», который доступен всем лицензированным исследователям океанских глубин. Дайверы не только получат незабываемые впечатления, но также научатся идентифицировать скатов и понимать, какие параметры используются, чтобы отслеживать их передвижение: курс состоит из двух теоретических занятий, во время которых слушатели получать полный спектр информации о скатах, их поведении и тех усилиях, которые прикладываются для защиты этого вида.