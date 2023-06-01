На месте крушения «Титаника» нашли ожерелье с зубом мегалодона

Однако доказать это будет сложно – вполне возможно, что зуб принадлежал современной крупной акуле, а достать находку никто не разрешит.

Ожерелье c зубом акулы-мегалодона было обнаружено на новых изображениях затонувших обломков «Титаника». Удивительный артефакт получилось разглядеть на кадрах, снятых прошлым летом фирмой Magellan Ltd. Это были попытки запечатлеть первые цифровые сканы затонувшего парохода, которые покажут его в деталях – почти так, как если бы его достали из воды.

Другие предметы вокруг ожерелья не были идентифицированы, хотя, по-видимому, рядом с ним находится набор маленьких бусин. Однако компании Magellan Ltd, которая работает с Atlantic Productions над документальным фильмом о прошлогодней экспедиции, запрещено поднимать находки с морского дна.

«Титаник» затонул в 600 километрах юго-восточнее побережья канадского острова Ньюфаундленд. С тех пор к обломкам судна было совершено не менее 17 экспедиций. Компания Magellan Ltd отправила подводные аппараты для исследования всех частей затонувшего корабля, который находится на глубине около 3800 метров. Прошлым летом подводные аппараты провели более 200 часов, сделав 700 000 изображений корабля со всех сторон, чтобы создать 3D-реконструкцию.

Теперь компания заметила на своих кадрах предмет с характерной формой большого акульего зуба и при ближайшем рассмотрении поняла, что это ожерелье.

«Мы нашли зуб мегалодона, который превратили в ожерелье – это невероятно, просто невероятно», – Ричард Паркинсон, директор Magellan Ltd.

Реклама

Известно, что зубы вымершего мегалодона – одной из крупнейших когда-либо существовавших рыб – достигают более 17 сантиметров в длину. Они различаются по цвету – от розового до голубого и черного – из-за отложений в том месте, где были найдены.

Однако Майкл Бентон, профессор палеонтологии позвоночных в Бристольском университете, считает, что «это зуб современной акулы, а не окаменелость».

«Была ли это большая белая акула или другая современная акула, наверное, нельзя сказать наверняка», – говорит Бентон.

Первоначальный владелец ожерелья неизвестен, хотя, вероятно, это был пассажир первого класса. Magellan Ltd планирует использовать искусственный интеллект, чтобы идентифицировать владельца ожерелья. ИИ будет изучать кадры с пассажирами, обращая внимание на их лица и одежду, в которой они были на борту корабля, за несколько дней до того, как «Титаник» столкнулся с айсбергом вечером 14 апреля 1912 года.

Тысячи предметов были доставлены на сушу с обломков Титаника с момента его обнаружения в 1985 году, но теперь соглашение между Великобританией и США не позволяет частным фирмам делать это. Американская компания по спасению затонувших кораблей RMS Titanic Inc является единственной организацией, которой по закону разрешено удалять предметы с останков судна.

Хотя некоторые затонувшие корабли были подняты на сушу, вполне вероятно, что с «Титаником» этого никогда не произойдет. Эксперты считают, что он слишком хрупкий, чтобы его можно было перемещать из-за коррозии, биологической активности и глубоких океанских течений.