На МКС застряли двое астронавтов. НАСА не знает, как их спустить

Они находятся там уже 70 дней.

На МКС застряли двое астронавтов. Они находятся там уже более двух месяцев, и в НАСА пока не знают, как спустить их на Землю, говорится на сайте американского космического агентства.

Астронавты застряли на орбите из-за технических проблем с новой капсулой Starliner от Boeing. В НАСА пообещали вскоре назвать дату возвращения сотрудников, но как это осуществить, пока непонятно. Руководители планируют принять окончательное решение либо в конце этой недели, либо в начале следующей, после завершения оценки неисправной двигательной системы Starliner наземными инженерами.

Астронавты Сунита Уильямс и Бутч Уилмор находятся на борту Международной космической станции почти 70 дней — в то время как испытательный полет должен был длиться неделю. Ракета Atlas V с пилотируемым кораблем Starliner, на борту которой впервые находится экипаж, стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде еще 5 июня. Инженеры продолжают работу над устранением неполадок в системе управления реактивными двигателями, но пока безуспешно.

По словам менеджера коммерческой программы полетов космического агентства Стива Стича, в данный момент у компании Boeing и НАСА нет понимания «физики» того, почему упала производительность двигателей Starliner, необходимых для корректного возвращения корабля.

По данным SpaceNews, по одному из сценариев, Уилмор и Уильямс могут вернуться на Землю только в феврале на Crew Dragon. Но точное решение пока не принято.

Реклама