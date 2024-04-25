На Москве-реке открылась летняя навигация

Теплоходы от столичных речных вокзалов отправятся почти до 50 крупных городов.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о начале нового сезона летней навигации на Москве-реке, в рамках которого от столичных речных вокзалов теплоходы отправятся почти до 50 крупных городов и населенных пунктов страны.

«В новом сезоне круизные компании пойдут по новым туристическим направлениям. От московских речных вокзалов круизные теплоходы отправятся до почти 50 крупных городов и населенных пунктов страны», — рассказал Собянин.

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Среди новых направлений мэр особо выделил маршрут от Северного речного вокзала через Нижний Новгород, Великий Новгород, Санкт-Петербург и Валаам с возвращением в столицу. Также через Москву пройдет 30-дневный круиз по Волге, Дону и Каме с посещением 27 городов. Кроме того, с остановками у обоих вокзалов будет ходить один из самых известных маршрутов — Московское Золотое кольцо.

Собянин добавил, что ежегодно в апреле коммунальные службы тщательно готовят причалы и набережные Москвы-реки к открытию навигации. В частности, на причалах появились информационные стелы, карта маршрутов и зоны ожидания, а нумерация маршрутов прогулочных судов обновилась. Они получили номера 1-8, свой цвет и оригинальное название — это позволит пассажирам не путать их с регулярным речным транспортом. Мэр Москвы также отметил, что по Москве-реке продолжают курсировать рейсовые электросуда.

«В этом году планируем продлить действующий маршрут от Киевского вокзала до парка «Фили», а также сделать ряд новых остановок», — заключил он.

Ранее сообщалось, что новый мост через Москву-реку свяжет три окрестных района с населением почти 400 тысяч человек.