На мужчину напала кровожадная акула – на помощь пришли дельфины

Пострадавший еле выжил, потеряв около 2,5 литра крови.

Дельфины спасли человека, атакованного акулой в Красном море в Египте. Мужчина, Мартин Ричардсон, плавал в воде, когда внезапно на него напала акула-мако (Isurus oxyrinchus). Мужчина получил серьезные травмы, его укусили примерно пять раз, и он потерял около 2,5 литров крови и прост ждал смерти, когда неожиданные спасители пришли ему на помощь.

Ричардсон рассказал, что к нему подплыла стая дельфинов, и нападение прекратилось. После того, как дельфины успешно остановили нападение акулы, мужчину подобрала лодка и доставила в больницу.

Когда Ричардсон прибыл в больницу, ему наложили более 300 швов. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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Несмотря на то, что Ричардсон утверждает, что дельфины действительно спасли ему жизнь, Майк Хейтхаус, профессор биологических наук Международного университета Флориды, полагает, что спасение жизни Ричардсона могло не входить в первоначальные намерения дельфинов.

Хейтхаус отметил, что, когда в воде видно облако крови, это часто показывает, что акулы были в этом районе, и, если бы у дельфинов были детеныши, они хотели бы отпугнуть акулу. Это означает, что дельфины, возможно, не пытались преднамеренно спасти Ричардсона.

Несмотря на предоставление альтернативного намерения дельфинов в случае Ричардсона, Хейтхаус поделился другим случаем, когда дельфины защищали людей. Это произошло у берегов Новой Зеландии, где плавала группа спасателей. В какой-то момент их окружила группа дельфинов, и когда они узнали почему, выяснилось, что их преследует большая белая акула. Один из дельфинов, казалось, набросился на спасателя Роба Хоуса, но промахнулся. Но на самом деле дельфин нацеливался на приближающуюся акулу.