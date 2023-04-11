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№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
Апрельский фототурнир: Голосование началось!
Апрельский фототурнир: Голосование началось!

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На Останкинской башне можно будет сыграть свадьбу

Фото: Алексей Артышко / фотохостинг rtraveler.ru

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Площадка для выездной регистрации брака в Останкинской телебашне откроется 22 апреля и станет частью пятого сезона проекта «Новые адреса счастья», в рамках которого регистрация брака проводится в необычных местах.

На выбор молодоженов больше 30 площадок, в том числе небоскребы «Москва-Сити», исторические усадьбы, павильоны «Космос» и «Москвариум» на ВДНХ, станция метро «Маяковская». Среди новых площадок – Оперный дом в музее-заповеднике «Царицыно».

Фото: mos.ru

22 апреля с набережной Тараса Шевченко будет запущено пять свадебных речных трамвайчиков, где смогут пожениться 50 пар. На выездных площадках и во дворцах бракосочетания будут бесплатно работать профессиональные фотографы.

В 2022 году органы ЗАГС Москвы зарегистрировали более 100 тысяч браков – рекордное количество за последние 105 лет.

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