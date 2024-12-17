На острове Майотта ожидаются тысячи погибших после сильнейшего циклона столетия

На небольшой, но густонаселенный остров в Индийском океане обрушились порывы ветра скоростью более 220 км/ч.

Мощный циклон «Чидо» обрушился на остров Майотта в архипелаге Коморские острова в эти выходные, поставив под удар критическую инфраструктуру — больницу и аэропорт — и сметая на своём пути трущобы и шаткие лачуги, которыми застроены 376 км² острова.

Власти Майотты опасаются, что ураган 4 категории оставил после себя сотни и даже тысячи жертв. По данным переписи 2023 года, на относительно небольшом участке земли проживает 247 480 человек, без учёта мигрантов с ближайших островов архипелага. Плотность населения составляет 657 чел/км².

Остров Майотта остаётся спорной территорией между Францией и Союзом Коморских Островов. Французские власти причисляют бывшую колонию к своим заморским территориям по результатам референдума 1974 года, несмотря на протесты властей Коморских островов.

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Подсчитать точное количество погибших на данный момент не представляется возможным из-за обрыва коммуникаций на острове. Префект Майотты Франсуа-Ксавье Бьёвиль ожидает, что число приблизится к тысяче – тропического циклона такой мощи не наблюдалось на острове уже 90 лет.

В понедельник число жертв достигло 14; более 240 человек получили ранения, но власти предполагают, что эти цифры поползут вверх по мере того, как спасатели продолжат разбирать завалы. Подсчёт жертв также осложняется тем, что по мусульманской традиции, которая доминирует на острове, погибших хоронят в течение 24 часов после смерти.

Франция отправила на остров медиков и спасателей с материковой части; в ближайшие дни ожидается прибытие более 800 человек.

Основной удар циклона с порывами ветра, достигающими 220 км/ч, пришёлся на Майотту, затронув также ближайшие Коморские острова, Мадагаскар. Поздним вечером воскресенья ураган добрался до Мозамбика на материковой части Африки, где также ожидается большое количество жертв.