На острове Пасхи нашли «фантастическое наследие»: новую статую моаи

Статую моаи обнаружили на дне высохшего озера.

На острове Пасхи в Чили нашли новую статуи моаи. Она имеет огромное значение для изучения местного коренного населения Рапа-Нуи, пишет Art News.

Древнюю статую обнаружили на дне высохшего озера. Она пополнила коллекцию из почти 1000 монолитных каменных скульптур, созданных более 500 лет назад из вулканического туфа. Вес таких скульптур в среднем составляет от 3 до 5 тонн — но некоторые весят в десятки раз больше.

Последняя статуя меньше других, но это не умаляет ее ценности — ведь она хранилась в необычном месте, и найти ее удалось благодаря сильному изменению климата. Ученые считают, что, если засуха не закончится, им удастся обнаружить в озере и другие исторические сокровища.

Остров Пасхи, находящийся в Тихом океане, считается самым удаленным населенным островом в мире. Ближайшее континентальное побережье находится на расстоянии 3514 км от него. Визитная карточка острова — древние каменные статуи моаи, изготовленные аборигенами приблизительно в период между 1250–1500 годами. Самый крупный истукан весит около 150 тонн.

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«Моаи важны, потому что они действительно отражают историю народа Рапа-Нуи. Их обожествляли предки современных островитян. Они представляют фантастическое археологическое наследие острова», — заявил профессор археологии Аризонского университета Терри Хант.

В прошлом году на острове Пасхи случился пожар, во время которого выгорели около 100 га леса и пострадало несколько статуй, признанных объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Камень, из которого высечены скульптуры, чувствителен к высоким температурам, поэтому в нем образовались трещины. Эксперты признали, что восстановить изваяния уже практически невозможно.