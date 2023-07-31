На пенсионера накинулась акула – он ударил ее по морде и спасся. Рассказываем, что случилось в Австралии

Он не получил серьезных травм.

Нападение акулы, как мы знаем, может закончится печально; и чтобы выжить, человеку нужно действовать быстро и найти способ выбраться на берег. 77-летний мужчина смог отразить нападение акулы, ударив ее кулаком в морду.

Пенсионер плавал примерно в 50 метрах от берега, когда акула укусила его за ногу. В этот момент мужчина начал бить ее по голове, и в итоге хищник отпустил жертву. Выбраться на берег мужчине помогли друзья.

Мужчина по имени Ричард Стаббс плавал в лагуне Яллингап в Западной Австралии, когда на него напала акула, известная как бородатый воббегонг (Eucrossorhinus). Ее длина была около 1,8 метра, что больше среднего размера этого вида.

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Бородатые воббегонги живут на мелководье в прибрежных водах. Обычно они плавают на глубине около 100 метров и часто лежат на песке или каменистом дне.

Зарегистрировано 31 неспровоцированное нападение воббегонгов на человека, но Музей Флориды классифицирует этот вид как несмертельный с рейтингом смертности «0». Для сравнения, рейтинг летальности большой белой акулы составляет «59». Следом идет тигровая акула с рейтингом «39». Несмотря на потенциальную опасность, воббегонги привлекательны для экотуризма – аквалангисты обычно сближаются с ними безо всяких последствий.