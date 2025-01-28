На пляжах Краснодарского края ввели карантин из-за птичьего гриппа

Указ губернатора о введении карантинных мер был подписан ещё на прошлой неделе.
В некоторых районах Анапы и Новороссийска введён карантин из-за обнаружения вируса птичьего гриппа в трупах погибших птиц. Соответствующий указ был подписан губернатором Краснодарского края 20 января, но опубликовали документ в базе постановлений лишь спустя неделю.
Ограничительные мероприятия были объявлены на пляже Витязево в Анапе, в поселке Ильич в Темрюкском районе, в Восточном и Южном районах Новороссийска. Территории в радиусе пяти километров от упомянутых мест признаны «угрожающими зонами» из-за риска заражения.
Ограничения включают в себя закрытие пляжей для свободного посещения – пройти туда могут только технические службы и специалисты ветеринарного контроля. Любой контакт с больными птицами, включая их перемещение и убой, также запрещен.
Волонтёры, работающие над очисткой пляжей после разлива мазута в Керченском проливе, признались Telegram-каналу «Осторожно, новости», что об ограничениях не слышали.
Журналисты предполагают, что документ является лишь административной мерой, направленной на помощь в обработке мест после разлива мазута, и о серьёзной вспышке речи не идёт. В ветдепартаменте Краснодарского края комментировать документ отказались. Угрозы для людей и домашних животных на данный момент нет.
От стробоскопа до крахмала: как спасают пострадавших от мазута птиц в Анапе?
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