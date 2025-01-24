Что будет с пляжами Анапы? Сроки восстановления и песок на замену

На черноморское побережье планируют завезти новый грунт.

Глава Министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов заявил, что на пляжи Анапы не будут возвращать очищенный от мазута песок. Вместо него на побережье завезут не менее 840 тысяч кубометров нового грунта из месторождений кварцевого песка вблизи города.

Заявление министра прозвучало во время совещания с президентом Владимиром Путиным и другими членами федерального правительства. Козлов рассказал, что восстановление пляжа продлится до летнего сезона 2026 года – соответствующая документация находится в разработке властей Краснодарского края.

Правда, в пресс-релизе Минприроды (имеется в распоряжении редакции Russian Traveler) говорится, что к летнему сезону 2025 года пляж Анапы должен соответствовать всем нормативным требованиям – об этом тоже заявил Александр Козлов на Правительственной комиссии по ликвидации ЧС.

«К лету этого года участки побережья Краснодарского края, которые пострадали от выбросов мазута, будут приведены в нормативное состояние», – Александр Козлов.

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Восстановление побережья будет проходить поэтапно и в перспективе должно будет обеспечить инженерную защиту пляжей. Краснодарскому краю планируют выделить около 1,5 миллиарда рублей для компенсации аварийно-спасательных работ и перевозки грунта.

Власти уже определили три приоритетных точки для взятия грунта – для восстановления его потребуется в четыре раза больше, чем изначально было изъято волонтерами и службами, устраняющими последствия разлива мазута.

Вывезенный песок очищают не нескольких предприятиях Краснодарского края: «Сириус», «Биопотенциал», «Агентство „Ртутная безопасность“» и «Экобио». Для обработки песка как минимум на одном полигоне используют биопрепарат (поглощением нефтепродуктов занимаются бактерии в его составе) с примесью азотных и фосфорных удобрений. Козлов уточнил, что очищенный грунт – его собрано уже около 132 тысяч тонн — будут использовать в других сферах и местах.

Всего восстанавливать придётся не менее 280 гектаров побережья — высота покрытия на пляжах должна будет составлять как минимум 20 сантиметров. Напомним, очистительные работы потребовались после крушения в Чёрном море двух танкеров с мазутом: в результате в воде оказались около 4000 тонн нефтепродуктов, сильно пострадала флора и фауна региона. Спасать пляжи и живность Анапы бросились волонтёры со всей страны — об их героическом труде мы рассказывали ранее.