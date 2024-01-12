На побережье Филиппин вынесло миллионы мертвых сардин. Что происходит?

Эксперты говорят, что виновато явление, известное как апвеллинг.

Бесчисленные массы сардин – вероятно, исчисляющиеся миллионами — недавно выбросились на берег филиппинского острова. Примерно 48 часов спустя в этом районе произошло мощное землетрясение, что вызвало предположения, что рыба, возможно, почувствовала надвигающееся стихийное бедствие и «сбежала» на мелководье.

Однако местные эксперты говорят, что эти два события не связаны между собой и что в необычном массовом выбросе рыб на мель, скорее всего, виноват апвеллинг – подъём глубинных вод океана к поверхности.

Дезориентированная рыба начала выбрасываться на берег рано утром 7 января на береговой линии, окружающей муниципалитет Маасим, расположенный в провинции Сарангани на южной оконечности острова Минданао. На фотографиях и видео, снятых местными жителями в течение ночи, видны огромные стаи сверкающих чешуей сардин, бьющихся на суше.

Когда солнце начало подниматься, местные жители собрались, чтобы поживиться бесплатным уловом. Только на одном пляже более 100 человек каждый выловили от 20 до 30 килограммов сардин, а одна семья собрала более полутонны рыбы!

По данным Геологической службы США, во вторник (9 января) около 5 часов утра по местному времени в море Целебес произошло землетрясение магнитудой 6,7. Эпицентр находился примерно в 100 километрах от берега от Маасима, что породило в социальных сетях слухи о том, что рыба каким-то образом почувствовала надвигающееся землетрясение.

Однако маловероятно, что эти два природных явления связаны между собой, говорит Сирило Аквадера Лагнасон-младший, исследователь из Управления управления охраняемыми территориями (PAMO) залива Сарангани, который своими глазами стал свидетелем «исхода» сардин на берег.

Исследователь считает, что наиболее вероятной причиной происшествия был апвеллинг, при котором питательные вещества из глубин моря поднимаются в мелководные прибрежные воды, вызывая цветение планктона. По словам Лагнасона-младшего, сардины, питающиеся планктоном, вероятно, последовали за цветением на мелководье и оказались «в ловушке», что повысило вероятность того, что они сами выбросятся на берег. По его словам, аналогичные сценарии ранее уже случались в других местах на Филиппинах.

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Местные жители собирают выброшенные на берег сардины Фото: Cirilo Aquadera Lagnason Jr

По словам Лагнасона-младшего, большинство сардин, которые могли принадлежать к одному из полдюжины видов рода Sardinella, были молодыми особями. Возможно, это сыграло роль в дезориентации стаи, добавил он.

Зенаида А. Дангкалан, специалист по рыболовству в Сарангани, также рассказала, что свою роль мог сыграть ряд других факторов, в том числе «перенаселение» сардин, изменения температуры или солености океана, распространение хищников и световое загрязнение от населенных пунктов.

По словам Лагнасона-младшего, землетрясение, произошедшее вскоре после выброса рыб на мель, скорее всего, является обычным совпадением. Подобные землетрясения постоянно происходят в «Огненном кольце» – регионе высокой тектонической активности, который простирается вокруг большей части Тихого океана, включая Филиппины.