На побережье Малайзии выбросило неизвестное существо

Размеры разлагающихся остатков значительно превосходят человеческие.

На побережье Малайзии обнаружили разлагающиеся остатки неизвестного создания. Они были замечены в окрестностях города Лунду в пятницу, 5 апреля, а их размеры значительно превосходили человеческие. Власти проинформировали о находке службу гражданской обороны штата Саравак.

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Найденный на побережье Малайзии объект представляет собой так называемый глобстер — часть туши крупного морского животного, которое невозможно точно определить из-за сильных повреждений. Пока специалисты предположили, что останки принадлежат киту.

Ранее сообщалось, что участники экспедиции NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) в Тихом океане нашли странный объект рядом с недействующим подводным вулканом.