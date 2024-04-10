авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 1 (10)

Март – апрель

Russian Traveler №1(10) 2024
Голосуйте в апрельском фототурнире!
Голосуйте в апрельском фототурнире!

№ 1 (10)

Март – апрель

Russian Traveler №1(10) 2024
Голосуйте в апрельском фототурнире!
Голосуйте в апрельском фототурнире!

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

На побережье Малайзии выбросило неизвестное существо

Фото: ApmSarawakOfficial / Соцсети

Размеры разлагающихся остатков значительно превосходят человеческие.

На побережье Малайзии обнаружили разлагающиеся остатки неизвестного создания. Они были замечены в окрестностях города Лунду в пятницу, 5 апреля, а их размеры значительно превосходили человеческие. Власти проинформировали о находке службу гражданской обороны штата Саравак.

Найденный на побережье Малайзии объект представляет собой так называемый глобстер — часть туши крупного морского животного, которое невозможно точно определить из-за сильных повреждений. Пока специалисты предположили, что останки принадлежат киту.

Ранее сообщалось, что участники экспедиции NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) в Тихом океане нашли странный объект рядом с недействующим подводным вулканом.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024