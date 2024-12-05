На побережье Новой Зеландии нашли кита, который считался вымершим

В последний раз труп редкого животного находили в 1950-х годах.

На побережье Новой Зеландии был обнаружен пятиметровый кит, ранее считавшийся вымершим. Попытки спасти животное оказались безуспешными, его останки были переданы специалистам для исследований. Ученые стремятся понять как можно больше про этот вид китов, а также определить возраст найденного животного.

Первые останки вида, известного как лопатозубый кит, были обнаружены еще в 1872 году на острове Питт в Новой Зеландии. В дальнейшем подобные находки были сделаны в 1986 году на чилийском острове Робинзона Крузо и в 1950-х годах на другом островном побережье. С тех пор никаких свидетельств существования этих животных не появлялось.

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