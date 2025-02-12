На Сахалине больше сотни рыбаков спасли с плавучей льдины

В спасательной операции участвовали 31 специалист и 17 единиц техники.

На Сахалине спасатели провели эвакуацию рыбаков, оказавшихся отрезанными на плавучей льдине в Охотском море — об этом сообщили в МЧС России. По данным ведомства, на льдине находилось 139 человек. К проведению спасательной операции были привлечены 31 специалист и 17 единиц техники.

Изначально сообщалось, что на льду могло оказаться около 300 рыбаков. Льдина начала раскалываться и отдаляться от основного ледового покрова в районе Корсакова. При этом некоторые из рыбаков отказались эвакуироваться, опасаясь потери улова и оборудования. Они рассчитывали дождаться подходящего судна, чтобы вернуться на берег.

В интернете появились записи с места происшествия, на которых видно, как десятки рыбаков стоят на краю трещины и ждут помощи. Свидетель сообщил, что один из добровольцев использовал свою лодку для перевозки людей на берег. На кадрах другого видео рыбаки перебираются с одной льдины на другую, используя удочки.

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