авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 5 (14)

Декабрь – февраль

Russian Traveler №5(14) 2024
Тестируем HONOR X9c на Алтае ❄️
Тестируем HONOR X9c на Алтае ❄️
Russian Traveler

№ 5 (14)

Декабрь – февраль

Russian Traveler №5(14) 2024
Тестируем HONOR X9c на Алтае ❄️
Тестируем HONOR X9c на Алтае ❄️

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

На Сахалине больше сотни рыбаков спасли с плавучей льдины

На Сахалине больше сотни рыбаков спасли с плавучей льдины

В спасательной операции участвовали 31 специалист и 17 единиц техники.

На Сахалине спасатели провели эвакуацию рыбаков, оказавшихся отрезанными на плавучей льдине в Охотском море — об этом сообщили в МЧС России. По данным ведомства, на льдине находилось 139 человек. К проведению спасательной операции были привлечены 31 специалист и 17 единиц техники.

Изначально сообщалось, что на льду могло оказаться около 300 рыбаков. Льдина начала раскалываться и отдаляться от основного ледового покрова в районе Корсакова. При этом некоторые из рыбаков отказались эвакуироваться, опасаясь потери улова и оборудования. Они рассчитывали дождаться подходящего судна, чтобы вернуться на берег.

В интернете появились записи с места происшествия, на которых видно, как десятки рыбаков стоят на краю трещины и ждут помощи. Свидетель сообщил, что один из добровольцев использовал свою лодку для перевозки людей на берег. На кадрах другого видео рыбаки перебираются с одной льдины на другую, используя удочки.

Ранее сообщалось, что в Заполярье рыбак из Москвы выжил после двух недель дрейфа в Белом море на весельной лодке без мотора. 

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2025