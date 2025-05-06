На Сахалине самолет не смог сесть из-за лисы

Теперь аэропорт проверяет прокуратура.

Самолет, следовавший на Сахалин, не смог приземлиться с первого раза из-за лисы на взлетной полосе. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

«Воздушное судно, выполнявшее рейс Хабаровск — Южно-Сахалинск, было вынуждено при посадке уйти на второй круг в связи с нахождением лисы вблизи взлетно-посадочной полосы», — говорится в сообщении.

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Позже Airbus A319 сел в штатном режиме, никто не пострадал. А аэропорт Южно-Сахалинска теперь проверяют на исполнение законодательства, включая нормы транспортной безопасности.

Истории, когда животные на территории аэропорта мешают посадке самолетов, время от времени происходят во всем мире. К примеру, в прошлом году появившийся на ВПП еж остановил на полчаса работу небольшого аэродрома в городе Арнштадт Германии. «Он [еж] старательно искал на взлетно-посадочной полосе еду и не хотел освобождать место для нашего самолета», — рассказал журналистам один из пилотов, который должен был лететь на аэрофестиваль в Гессене. Машина была готова к взлету, однако старт пришлось отложить из-за ежа.

А в США в 2017 году произошел сбой работы аэропорта из-за кита, который выбросился на берег. Мертвое животное нашли недалеко от взлетно-посадочной полосы Ла-Гуардии (Нью-Йорк): пока службы несколько часов перевозили тушу 4-метрового животного, вылет и принятие рейсов пришлось задержать.