На Сахалине впервые с начала XX века нашли самую быструю рыбу в мире

Индо-тихоокеанский парусник развивает скорость до 100 км/ч.

На острове Кунашир (Сахалинская область) рыболовная компания поймала индо-тихоокеанского парусника, обитающего в тропиках. Об этом рассказали в сахалинском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

«Редчайший случай обнаружения этого обитателя тропических морей в наших водах — второй зафиксированный случай. Первый такой факт был отмечен в заливе Петра Великого в начале XX века», — сообщили во ВНИРО.

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Как отметили ученые, рыбу поймали в трех километрах севернее протоки озера Ильинское на Кунашире. По итогам исследования сахалинского филиала ВНИРО составят полное научное описание находки.

Индо-тихоокеанский парусник — это вид хищных морских лучеперых рыб (семейство марлиновые), единственный в роде Istiophorus. Эта рыба плавает быстрее всех в мире — она развивает скорость до 100 км/ч. Парусники вырастают до 3,5 метров в длину и достигают массы примерно в 100 килограммов. Эта рыба обитает в тропических, субтропических и умеренных водах всех океанов.

Ранее сообщалось, что рыбаки поймали у берегов Южных Курил большую морскую черепаху — она запуталась в сетях возле острова Кунашир. Необычную рептилию подняли на борт, сфотографировали и сняли видео, а затем выпустили обратно в море.