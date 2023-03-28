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На Солнце образовалась еще одна гигантская дыра

Фото: NASA/Solar Dynamics Observatory

Она может направить к Земле солнечный ветер со скоростью 1,8 миллиона миль в час.

На поверхности Солнца обнаружили гигантскую «дыру», которая в 30 раз больше Земли. К 31 марта она может направить к нашей планете солнечный ветер со скоростью 1,8 миллиона миль в час, пишет Sciencealert.

Как объясняют ученые, корональные дыры выпускают в космос солнечный ветер. Когда он достигает Земли, то создаёт красивые полярные сияния. Но есть и другая сторона монеты: тот же самый ветер может помешать работе спутников.

По словам астрономов, корональные дыры — это весьма распространенное явление, но обычно они появляются ближе к полюсам Солнца, откуда их ветры уносятся в космос. Ближе к пику активности Солнца, который случается примерно каждые 11 лет, такие «дыры» появляются ближе к его экватору. 

Ожидается, что ветер достигнет Земли уже на этой неделе: в промежутке вечера пятницы и утра субботы. Взаимодействуя с заряженной атмосферой Земли, он может создать геомагнитные бури, способные навредить спутникам, инфраструктуре и радиосигналам.

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